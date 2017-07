Freudenstadt Tödlicher Streit: Starb 19-Jähriger an Hirnblutung?

Der Prozess begann am Dienstag hinter verschlossenen Türen vor dem Landgericht Rottweil, wie ein Sprecher mitteilte. Die Verhandlung findet nicht-öffentlich statt, weil der Angeklagte zur Tatzeit minderjährig war. Er soll vor zwei Jahren auf einem Stadtfest in Freudenstadt einen damals 19-Jährigen so verprügelt haben, dass der wenig später starb.

Für die Verhandlung sind vier Termine festgesetzt. Ein Urteil wird am 18. Juli erwartet.