Freudenstadt Tödlicher Faustschlag: Prozess beginnt

22 Zeugen und zwei Sachverständige sind geladen. Termine sind am 11, 13., 14., und 18. Juli. Da der Angeklagte zur Tatzeit noch 17 Jahre alt war, wird die Verhandlung nicht für die Öffentlichkeit zugängig sein. Dem Angeklagten werde unter anderem vorgeworfen, am 5. Juli vor zwei Jahren in Freudenstadt beim Stadtbahnhof einem 19-Jährigen in einer körperlichen Auseinandersetzung einen Faustschlag versetzt zu haben, der zum Tod des 19-Jährigen geführt habe, heißt es in der Mitteilung des Landgerichts zu dem Prozess. Erst nach Abschluss der Hauptverhandlung solle über den Ausgang des Verfahrens nachberichtet werden.

Wie damals berichtet, wurde der zweite Tag des Stadtfests nach Bekanntwerden der Tat abgesagt. Der 19-Jährige aus Schopfloch war damals mit Bekannten auf dem Stadtfest. Als er es mit zwei Bekannten verlassen hatte, geriet er auf dem Parkplatz an der Wallstraße hinter einem dortigen Getränkemarkt unweit des Stadtbahnhofs gegen 3 Uhr in eine Auseinandersetzung von mehreren Personen. Dabei soll es sich um eine Gruppe aus Horb gehandelt haben.

Der 19-Jährige wurde bei der Schlägerei so schwer verletzt, dass er trotz intensivster Bemühungen der Ärzte gegen 4.30 Uhr im Krankenhaus starb.