Freudenstadt Tödlicher Faustschlag: Eineinhalb Jahre auf Bewährung

Das Urteil wurde bereits am Dienstag gefällt, aber erst am Donnerstag bekanntgegeben. Die Verhandlung habe lange gedauert, das Gericht sah sich nicht mehr dazu in der Lage, die Entscheidung bekanntzugeben. Auch am Mittwoch waren keine Informationen erhältlich – wegen eines Betriebsausflugs.

Der Prozess wurde vor der 1. Großen Jugendkammer nicht öffentlicht verhandelt, da der Angeklagte zur Tatzeit noch nicht volljährig war.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.