Freudenstadt Tierarzt Jürgen Seybold: "Schlangen sind wahre Ausbruchkünstler"

Freudenstadt. Am Sonntagabend hat eine Python auf der Bundesstraße in der Nähe von Freudenstadt für Aufsehen bei Vorbeifahrenden gesorgt. Im Gespräch erklärt Tierarzt Jürgen Seybold, was solch eine exotische Schlange überhaupt hier macht und was man tun sollte, wenn man so ein Tier entdeckt.