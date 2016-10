Freudenstadt "Teufelsgeiger" spielt göttlich

Freudenstadt. Zweifellos war es die persönliche Beziehung und die Freundschaft des Bandleaders der Bigband des Freudenstädter Kepler-Gymnasiums, Christof Ruetz, die es möglich machte, den New Yorker Jazz-Geiger Gregor Huebner zusammen mit drei weiteren Jazz-Musikern nach Freudenstadt zu locken.

Nach der Begrüßung der Gäste im voll besetzten Foyer durch Schulleiterin Perdita Toll übernahm Christof Ruetz das Mikrofon und berichtete, dass er und Huebner sich während ihres Musikstudiums in Stuttgart kennengelernt hatten und nie den Kontakt zueinander verloren. Huebner hatte zunächst ein Studium der klassischen Violine absolviert und ließ sich zusätzlich in den Bereichen Jazzklavier und Komposition ausbilden. Während der Studienzeit spielte er in Kneipen der Latino-Szene, war weiter zu hören. Sein Album "El Violino Latino" sei eine späte Erinnerung an diese Zeit, "ein wunderbares und anrührendes Kompendium kubanischer, argentinischer und brasilianischer Impressionen", so der Ankündigungstext zum Konzertabend.

Zum Beginn seiner Europatournee trat Huebner nun in kleiner Quartettbesetzung auf, ihn begleiteten sein Bruder Veit Huebner am Bass und die beiden New Yorker Jazzmusiker Jerome Goldschmidt, der die beiden Congas, Fasstrommeln afrikanischen Ursprungs, spielte, sowie Klaus Mueller am Flügel. Am Nachmittag hatten sich die Brüder Gregor und Veit Zeit genommen, um im Rahmen von Workshops mit der Kepler- Bigband (Veit Huebner) und mit der Geigenformation (Gregor Huebner) der Schule zu proben und Tipps weiterzugeben.