Freudenstadt Tennisclub gut aufgestellt

Freudenstadt (vh). Bernd Keppler, Sportwart und Geschäftsführer in Personalunion, gab in seinem Rechenschaftsbericht bei der Hauptversammlung des Vereins einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig und beträgt aktuell 157, davon sind 64 Kinder und Jugendliche.

Als erfreulich bezeichnete Keppler, dass drei Mannschaften im vergangenen Jahr die Meisterschaft und damit den Aufstieg erringen konnten. Die Junioren-A, das Flaggschiff des Vereins, ist in die Verbandsliga aufgestiegen, der höchsten Liga auf Verbandsebene. Ebenfalls die Meisterschaft erringen konnten das Knaben-Team und die Herrenmannschaft mit dem Großteil der Juniorenspieler in der Staffelliga.

Da die Mannschaft personell aufgestockt werden konnte, wurde für diese Verbandsrunde eine Sechsermannschaft gemeldet, die in der Bezirksoberliga an den Start geht und sich auf den Lokalkampf am 21. Mai gegen die SP Baiersbronn/Klosterreichenbach freuen darf. Insgesamt werden in der bevorstehenden Freiluft-Verbandsrunde sieben Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Startschuss ist am 12. Mai. Das letzte Saisonspiel geht am 22. Juli über die Bühne.