Freudenstadt Tempo 30: Stadt will nicht vorschnell handeln

Ganz so schnell wird es wohl nicht gehen. Wie Bürgermeisterin Stephanie Henschtel auf Anfrage unserer Zeitung sagte, muss die Stadtverwaltung erst die entsprechende Verwaltungsvorschrift abwarten, in der die Umsetzung der Novelle der StVO näher erläutert wird. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe die Stadt in einem Schreiben darauf bereits hingewiesen. "Wir müssen jetzt schauen, wie die Novellierung des Gesetztes ausgelegt wird." Die Stadt werde auch nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Dienstag nun nicht vorschnell handeln. Man müsse abwarten, was als unmittelbarer Bereich vor einer Schule oder Kindergarten betrachtet wird. Wo Kindergärten oder Schulen direkt an der Straße liegen, beispielsweise der Waldorfkindergarten in Dietersweiler, "fällt uns die Entscheidung nicht schwer", betont Hentschel. Doch ob die Ludwig-Jahn-Straße beim Schulzentrum in der Nordstadt zum unmittelbaren Bereich der Schule gehört, müsse man abwarten. Wo die Voraussetzungen für die Ausweisung von Tempo 30 gegeben sind, "werden wir umgehend handeln", verspricht die Bürgermeisterin.