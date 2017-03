Freudenstadt. Teurer Stopp: 11 000 Euro Sachschaden gab es bei einem Unfall am Samstagabend kurz vor 20 Uhr in Freudenstadt. Beim Anfahren aus einer Parkbucht in der Innenstadt hatte ein Taxifahrer nicht aufgepasst. Auf Höhe des Brauhauses am Markt wollte er gleich darauf auf eine Linksabbiegespur wechseln, teilt die Polizei mit. Hierbei entging dem Taxifahrer, das von hinten ein Kleinwagen heranfuhr, an dessen Steuer eine Frau saß. Die Fahrzeuge stießen zusammen, seitlich, aber heftig, so die Polizei. Die Insassen blieben unverletzt.