Freudenstadt Tausende Kinderpornos getauscht

Der Angeklagte gab an, keine Kinder- oder Jugendpornografie mehr zu konsumieren; entsprechend habe er auch im Alltag seine Gewohnheiten der Internetnutzung komplett verändert. Zudem helfe ihm die Therapie dabei, die eigenen Privilegien als Erwerbstätiger mit sozialem Umfeld und Hobbys wertzuschätzen. "Ich will meinen Horizont erweitern, zum Beispiel auch verreisen", sagte er. Richter Michael Groß verlas ein psychologisches Gutachten, das dem Angeklagten die Erfüllung von Kriterien für eine "homosexuelle Präferenz" für Jungen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben, attestiert. Ferner habe nie der Versuch eines Missbrauchs stattgefunden; der Gutachter geht davon aus, dass der Konsum von Kinderpornografie stets den direkten Kontakt mit Kindern kompensiert hat.

Ihm selbst, so der Angeklagte, seien im Alter von 15 oder 16 Jahren seine Vorlieben bewusst geworden, einen Partner habe er nie gehabt. In seinen Aussagen zeigte sich der Angeklagte reumütig und reflektiert: Es sei "naiv" gewesen zu glauben, dass die Polizei ihn in dem verschlüsselten Portal nicht aufspüren könne. Ebenso habe er das "Leid hinter diesen Bildern" verdrängt. Sehr wohl sei ihm bewusst, dass man durch den Konsum von Kinderpornografie den Missbrauch mittelbar fördere. In seinen abschließenden Worten bedankte er sich bei den ermittelnden Behörden für die diskrete Arbeit und beteuerte, mit professioneller Hilfe weiterhin stabil bleiben zu wollen.

4000 Euro Geldstrafe für wohltätige Zwecke

Verteidiger Augst betonte in seinem Plädoyer, dass das Strafmaß eine untergeordnete Rolle spiele – das wichtigste sei die Fortsetzung der Therapie, die aber nach einer Verurteilung richterlich angeordnet werden müsse. Das Urteil entsprach in Bezug auf Bewährungsauflagen und Dauer der Freiheitsstrafe der Forderung des Staatsanwalts. Der Angeklagte muss je 2000 Euro an den Kinderschutzbund und an den Jugendfonds des Landratsamts Freudenstadt zahlen. "Ich gehe davon aus, dass Sie sich bewähren", wandte sich Groß in seiner Begründung an den Angeklagten.