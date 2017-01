Freudenstadt "Tatort": Folkerts muss improvisieren

Diesmal wird’s gruselig: "Waldlust" führt das Team zu einem Fortbildungswochenende mit Trainer Simon Fröhlich in ein abgelegenes Hotel. Frau Keller hat ein einsam gelegenes Schwarzwaldhotel gebucht, und schon bei der Ankunft wird klar, warum die Konditionen so günstig sind: Die guten Tage des Hotels mit dem Namen "Lorenzhof" sind definitiv vorbei. Und die beiden Betreiber Bert Lorenz, Humpe genannt, und seine Nichte Doro wirken mindestens so seltsam wie die alte Schauspielerin Lilo Viardot, die als Dauergast durch das Hotel geistert.

Zwar lassen sich die Ludwigshafener Gäste erst mal nicht schrecken. Als sich allerdings im vegetarischen Tagungsessen Knochensplitter finden und als menschliche identifiziert werden, ist die Ermittlerneugier geweckt. Zumal sich herausstellt, dass Humpe wegen Mordes an seiner Schwägerin zwölf Jahre Gefängnis abgesessen hat und eine Privatfehde gegen den Ortpolizisten Brunner pflegt. So beginnen die Kommissare, Teamcoaching hin oder her, mit ihren Nachforschungen und lassen dabei auch das gesperrte Zimmer 237 nicht aus.

Gedreht wird bis zum 19. Februar in Loßburg, die Ausstrahlung erfolgt 2018. Wer die Handschrift des Regisseures Ranisch kennen lernen will, hat demnächst die Möglichkeit dazu. Die Folge "Babbeldasch", ebenfalls mit Ulrike Folkerts und Ranischs erster Lena-Odenthal-"Tatort", wird am Sonntag, 26. Februar, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Ausführender Produzent ist Nils Reinhardt, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Schnitt Susanne Heller, Szenenbild Lena Moritzen, Kostümbild Stephanie Kühne, Produktionsleitung Birgit Simon.

