Freudenstadt "Tastenmieze" trifft auf einen Workakrobat

Iris Kuhn ist die "Tastenmieze mit den Samtpfötchen". Sie beflügelt Schläper am Piano auf hohem musikalischem Niveau und steht ihm in Ton und Tat zur Seite. Das Gastspiel von Fabian Schläper und Iris Kuhn ist am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr im Schweizer-Saal des Stadthauses in Freudenstadt. Ab 19 Uhr sorgt das Café Pause mit kleinen Snacks und Getränken für das leibliche Wohl der Gäste.

Kartenreservierungen unter www.kulturamdobel.de oder telefonisch unter der Nummer 07441/9 50 92 51. Kartenvorverkauf bei der Tourist-Information am Marktplatz 64 in FDS.