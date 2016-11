Freudenstadt Tanzfamilie wirbelt übers Parkett

Freudenstadt. Rund 100 Paare aus ganz Deutschland konnten am vergangenen Wochenende im Freudenstädter Kurhaus auf verschiedenen Levels mit 15 Tanzlehrern und zwei Profitänzern ihr Hobby zu zweit pflegen. Und tatsächlich: Neben Tanzlehrer-Azubis mit eigenem Programm und einigen Turniertänzern waren es vor allem ganz normale Tanzpaare zwischen 18 und 70, die schwungvolle Runden aufs zweifarbige Parkett legten. Den Bronze-Kurs sollte man allerdings schon absolviert haben.

Die Begegnung auf Augenhöhe ist für den örtlichen Veranstalter und BDT-Präsidenten Hardy Hermann ein großer Wert: Immerhin war mit Heiko Kleibrink aus Köln ein 28-facher Grand-Prix-Sieger vor Ort, der zusammen mit dem Düsseldorfer Stefan Erdmann, ebenfalls mehrfacher Preisträger, nach dem Motto "Ballroom meets Latin" das Seminarwochenende grandios eröffnete.

Überhaupt war Nordrhein-Westfalen stark vertreten: Namhafte Tanzschulen aus Recklinghausen, Düren und Dortmund. Selbst Organisatorin Stefanie Brackmann aus Friedberg in Bayern hat ihre Wurzeln im rheinländischen Oberhausen – und versprühte reichlich den dort typischen zupackenden Charme, als sie mit viel Esprit beim bunten Abend für alle den BDT-Familienwalzer anleitete. So verwandelte sich das Kurhaus mit seinem Original-Flair aus den frühen Sechzigern in ein Wiener Kaffeehaus, inspiriert von Opernbällen und anderen Höhepunkten der Wiener Ball-Saison.