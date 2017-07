Freudenstadt Tanzen ausdrücklich erwünscht

Freudenstadt. Die After-Work-Ball-Party beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Für Freunde des Gesellschaftstanzes spielen die Stuttgarter Saloniker bei schönem Wetter im Park, bei schlechtem im Ballsaal der "Waldlust". Für das Gastspiel des Tanzorchesters verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Eintrittskarten. Einfach eine Postkarte oder E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer sowie dem Stichwort "Stuttgarter Saloniker" an Schwarzwälder Bote, Redaktion, Martin-Luther-Straße 5, 72250 Freudenstadt; E-Mail: redaktionfreudenstadt@ schwarzwaelder-bote.de schicken. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 26. Juli. Die Gewinner werden benachrichtigt.

In ihrer Begeisterung für die Musik der 20er- und 30er-Jahre und deren authentische Wiedergabe spielen die Stuttgarter Saloniker leidenschaftlich Standard und Latein – unverfälscht und ohne elektronische Verstärkung. Wiener Walzer und Langsamer Walzer, Foxtrott und Slow-Fox, Tango, Cha-Cha, Rumba, Samba, Salsa, Boogie und Rock ’n’ Roll sorgen für Abwechslung, und zeittypische Modetänze wie Shimmy, Charleston, Swing oder Pasodoble werden zu einem Vergnügen, das in dieser Art selten geworden ist, so der Veranstalter.

Zum Auftakt des locker-festlichen Abends im Kreis der Denkmalfreunde Freudenstadt gibt es einen Sektempfang im Eingangsbereich. Für kühle Getränke ist gesorgt.