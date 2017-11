Freudenstadt Tageseltern sollen mehr bekommen

Die Verwaltung schlug vor, bis dahin den Satz für die Betreuungsstunde für Kinder unter drei Jahren von 5,50 auf sechs Euro zu erhöhen und den Satz bei der Betreuung von Kindern über drei Jahren bei 5,50 Euro zu belassen. Dadurch würden die jährlichen Ausgaben des Kreises um 150 000 Euro steigen.

Es kommt aber wohl anders. Paul Huber, Vize-Vorsitzender und Geschäftsführer des Tageselternvereins, hakte nach. Die Zahl der Tageseltern sinke weiter, weil sie in der Industrie "mehr Geld bei weniger Verantwortung" verdienen könnten. Aufgrund aktueller Betreuungsquoten koste der Vorschlag des Kreises höchstens 90 000 Euro mehr. Charlotte Orzschig, zuständige Amtsleiterin im Landratsamt, geht hingegen von einer steigenden Zahl von Betreuungsstunden aus. Die Nachfrage nach den Diensten der Tageseltern steige. Daher rühre die höhere Zahl bei den Ausgaben, sie stütze sich auf Prognosen. Am Ende setzte sich der Vorschlag von Kreisrat Ulrich Krauth (CDU) durch. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Betreuung von Kindern über drei Jahren dem Kreis weniger Geld wert sein solle. Bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme folgte der Ausschuss seinem Antrag, den Zuschuss generell auf sechs Euro die Stunde zu erhöhen.

Übrigens: Auch der Landkreis als Arbeitgeber will seine Bedienstete bald dabei unterstützen, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bringen. Im Landratsamt soll eine Betreuungsgruppe eingerichtet werden. Geeignete Räume seien jetzt gefunden worden. Wie viel Betreuungsplätze geschaffen werden und wie viel das Angebot kostet, wurde nicht genannt. Wie es heißt, sollen Tageseltern die Betreuung übernehmen. Laut Rückert sei es für das Landratsamt schwieriger geworden, offene Stellen zu besetzen. Nettes Detail am Rande: In der Sitzung wuselte es in den Zuschauerreihen. Zahlreiche Tageseltern waren mit ihren Schützlingen gekommen, um der Forderung nach mehr Geld Nachdruck zu verleihen. Die Anregung dazu hatte die Frauenliste im Kreistag gegeben.