Freudenstadt Täglicher Wahnsinn eines Schwaben

Überhaupt hatte es Sonntag das Thema Lehrer, Waldorfschule und deren prominente Absolventen angetan. So sei auch "der hoch intelligente grüne Hoffnungsträger Boris Palmer" ein Absolvent dieser Schule. Anderen prominenten Politikern allerdings las Sonntag gehörig die Leviten. So ist für ihn Donald Trump "der medizinische Beweis, dass manchmal der Hirntod erst Jahre später festgestellt wird". Mit dessen Amtszeit hat für ihn "das Experiment am offenen Herzen der Demokratie" begonnen. In Bezug auf die USA stellt er sich die Frage: "Wie kann man denn sein eigenes Elend selber wählen?" und gibt sich mit einer zweiten Frage gleich selbst die Antwort: "Was grenzt an Dummheit? Kanada und Mexiko."

Gekonnt zieht Sonntag während der Vorstellung immer wieder einzelne Zuschauer mit ein. Aber im wohltuenden Gegensatz zu anderen Kabarettisten agiert er hierbei nicht peinlich oder unsensibel, vielmehr wertet er deren Antworten auf und belohnt diese zudem mit einer seiner CDs. Auch über seine Angetraute äußert sich Sonntag fast nur positiv. Ärger bereitet ihm nur ihr unmögliches Geburtstagsgeschenk. Denn sie hat ihm ungefragt ein Fitnessarmband geschenkt, dessen gespeicherte Daten sie bei jeder Gelegenheit ausliest.

Begeisterung lösten bei den Zuschauern die musikalischen Einlagen aus. Beim Lied "I muss gar nix" zeigt sich, dass Sonntag neben seinem herrlichen Wortwitz auch über große musikalische Fähigkeiten verfügt und sein Musik-Abitur samt 16 Jahre Violinenunterricht nicht umsonst waren. Als ein Meister der leisen Töne, der sein Publikum zum Nachdenken bringt, zeigt sich Sonntag bei seinem nächsten Programmpunkt. Sonntag ist in der Türkei in Urlaub und landet nach einer unbedachten Parodie über Erdogan dort im Gefängnis. Dort sei er unter lauter Juristen und Lehrern gewesen, beklagt er sich. Nach seiner Vorstellung zu diesem Programmpunkt befragt, definiert Sonntag seine Rolle klar: "Wir als Kabarettisten müssen mutig voranschreiten, wir verlieren sonst das Rückgrat unserer Demokratie". Eine Konsequenz seines Sketches hat er bereits selbst gezogen: Zur Vorsicht fährt er nicht mehr in die Türkei in den Urlaub.

Kretschmann hat es ihm angetan

Herrlich ist auch der von Christoph Sonntag dargestellte Bruder Christophorus, der den Politikern die Leviten liest. So ist Merkel für diesen eine Nebenkrähe, und Kretschmann definiert er als Mischung zwischen Mahatma Ghandi, dem heiligen St. Nikolaus und einem Beutel Kamillentee. Überhaupt scheint es ihm Kretschmann angetan zu haben. In einem Sketch mit Kretschmann und Öttinger, beide von ihm dargestellt durch große Handpuppen, ergeben sich köstliche Gespräche zwischen den beiden Politikern.

Mit einer Fülle weiterer Anekdoten, angefangen von seinen Erlebnissen im Fair-Trade-Laden, in dem ihm statt Cola-Cola Kakteendicksaft kredenzt wird, bis zum Besuch beim Urologen war alles vertreten. Ähnlich präzise und professionell wie sein Kabarett war auch das Bühnenbild. Das Technik-Team hatte ganze Arbeit geleistet und die Freudenstädter Bühne in den New Yorker Times Square verwandelt.

Christoph Sonntag überzeugt nicht nur auf der Bühne. So hat er 2008 die "Stiphtung Christoph Sonntag" gegründet, eine gemeinnützige GmbH, die verschiedene Projekte umsetzt, wie Ernährungswochen an Schulen, das Sternenfänger-Projekt für benachteiligte Jugendliche und viele mehr. Sonntag ließ es sich nicht nehmen, in der Pause die Zuschauer darüber zu informieren.