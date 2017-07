Freudenstadt Täglich frisches Obst und Gemüse

Freudenstadt. Unter dem Motto "Fit essen schmeckt" steht die Zertifizierung der Landesinitiative "Bewusste Kinderernährung – BeKi" vor allem für Ernährungsbildung, Qualität bei der Verpflegung in der Kindertageseinrichtung sowie Kooperation mit den Eltern oder externen Partnern. Die Krippe des Oberlinhauses ist die erste im Landkreis, die ein solches Zertifikat erhalten hat.

Ellen Füller, Sachgebietsleiterin beim Landwirtschaftsamt des Kreises Freudenstadt, überreichte stellvertretend für Landrat Klaus Michael Rückert im Rahmen des Sommerfests die "BeKi"-Plakette" an Denise Barth, Leiterin der Kinderkrippe.

Ziel der Landesinitiative ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, die Vielfalt von Lebensmitteln kennenzulernen, die Freude am Essen und die Lust an der eigenen Zubereitung von Gerichten zu wecken und das Vertrauen in die Qualität von Lebensmitteln zu stärken. Diese Ziele würden in der Kinderkrippe des Oberlinhauses im Alltag gelebt, sagte Füller bei der Übergabe des Zertifikats.