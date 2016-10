Freudenstadt Taborchor führt "Messias" auf

Freudenstadt. "Der Messias" wird am Sonntag, 9. Oktober, ab 18 Uhr in der Taborkirche aufgeführt. Das Oratorium von Georg Friedrich Händel und insbesondere das "Halleluja" daraus zählen zu den populärsten Werken geistlicher Musik. Der Taborchor hat sich zu seinem 125-jährigen Bestehen dieses Werk vorgenommen und führt damit die Tradition fort, in der Taborkirche große Werke der Kirchenmusik aufzuführen. Mitwirkende sind Christina Wieland (Sopran), Livia Kretschmann (Alt), Martin Erhard (Tenor), Gunnar Frietsch (Bass), Jörg M. Sander (Continuo) sowie das Orchester Cappella Vivace Rottweil.