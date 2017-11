Freudenstadt Szenen lassen das Kopfkino flimmern

Freudenstadt. Bereits gekaufte Tickets für den Auftritt des Kabarettisten am 17. November in Freudenstadt behalten ihre Gültigkeit oder werden bis zum 2. Dezember an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, bei der die Karten erworben wurden, zurückerstattet, wie der Veranstalter mitteilt.

Da passiert einem etwas, und man denkt: Das habe ich doch schon einmal erlebt! Die Psychologie spricht hier von einem "Déjà-vu", zu Deutsch: "schon gesehen". Genau so heißt das neue Programm des Kabarettisten Gerd Dudenhöffer alias Heinz Becker. Und tatsächlich werden sich die Zuschauer sagen: "Déjà vu – schon gesehen!" Denn der Kabarettist bietet ein "Best of"-Programm. Aus 30 Bühnenjahren und 16 Programmen hat Gerd Dudenhöffer etwas destilliert, das den Namen "Déjà-vu" jedoch sogleich Lügen straft: Durch die Kombination des vermeintlich Bekannten ist etwas komplett Neues entstanden. Eigentlich ist ja jede Begegnung mit Heinz Becker ein "Déjà-vu": Kleinkariert das Hemd, die Schiebermütze auf dem Kopf, das Beinkleid durch Gürtel und Hosenträger zweifach gesichert und dazu eine Mimik wie Buster Keaton. Äußerlich bietet Dudenhöffer seit Jahrzehnten eine Konstante, in der sich das enge Weltbild des Kleinbürgers spiegelt. Den Horizont immer griffbereit, setzt Becker seine Pointen an brenzligen Punkten. Doch dann wiegt er sein Publikum durch Belanglosigkeit in scheinbarer Sicherheit, um es mit der nächsten Spitze wieder aufzuschrecken.

Da ist der Kampfhundebesitzer, dessen Pitbull ein Kind zerfleischte und der sich darüber beschwert, dass immer die Hunde als erstes eingeschläfert werden: "Laut Gericht hätte das Kind da gar nicht spielen dürfen."