Freudenstadt Szenen einer aberwitzigen Biografie

Würde man Münchhausen, Simplizissimus, Schweyk und den Hauptmann von Köpenick in einen Topf werfen und durchrühren, käme so etwas heraus wie Allan Karlsson. Im Grunde wollte der vom prallen Leben Gesättigte nur weg von dieser Schreckschraube namens Alice, die ihn als Pflegerin im Altenheim mit ihrer Penetranz traktiert. Dass er zufällig an einen Koffer mit 50 Millionen Kronen geraten würde und sich in der Folge mit Partnern und Verfolgern herumschlagen muss, war für ihn nicht absehbar.

Aber was passiert, geschieht eben: Beispielsweise, dass einer der Spitzbuben, die das Geld zurückhaben wollen, unbeabsichtigt im Kühlhaus erfriert und ein anderer von einer Elefantenkuh plattgedrückt wird. Das wird als Kollateralschäden eben abgetan. Geld in solcher Masse ist ein ungeheures Lockmittel, und so finden sich Verfolgte und Verfolger in einer Art konzertierter Aktion zusammen, die unter anderem in Saus und Braus auf Bali ihr vorläufiges Ende findet.

Jonas Jonassons Buch besticht mit einem Schreibstil, der sich durch Lakonie und staubtrockenen Humor bis in mitunter unappetitliche Details hinein auszeichnet.

Das Werk entblättert in stetigem Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit Allans höchst wundersame Biografie. Der Protagonist, der sich schon in jungen Jahren durchschlagen muss und sich zum Sprengstoffexperten ausbildet, ist ein Hasardeur. Seine Fähigkeit, mit diebischer Freude Explosionen zu inszenieren, bringt ihn mit den Großen der Weltgeschichte an den abenteuerlichsten Orten zusammen. Sie möchten seine außergewöhnlichen Fertigkeiten für sich und ihre jeweilige Ideologie ausschlachten, ob sie nun Franco, Truman, Churchill oder Stalin heißen.

Skurrile Begegnungen

Besonders skurril ist jene Begegnung mit Vizepräsident Truman und dem Chefphysiker Oppenheimer, bei der Allan, ganz überraschend und ohnehin nur als Charge bei dem hochsensiblen Treffen zugelassen, in einer Nebenbemerkung fallen lässt, wie das Problem der Atomzündung zu lösen sei.

Allans Pfund ist seine naive Aufrichtigkeit, mit der er ein ums andere Mal seine Gegner plättet. Als er nach seiner Odyssee schließlich wieder in Schweden gelandet ist und bei der Verfolgung eines Fuchses sein ganzes Anwesen in die Luft gejagt hat, reicht es den Behörden: Allan muss ins Altenheim, von wo er dann ausbüxt. Das Werk riss schon bald nach seinem Erscheinen die Feuilletonisten zu Lobeshymnen hin. Sie sind nicht übertrieben, denn wer das Buch nach etlichen Stunden amüsanter Lektüre aus der Hand legt, muss zuerst einmal kräftig durchatmen.

Das buch: Jonas Jonasson: "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand", Penguin-Verlag 2017. 432 Seiten broschiert. Zehn Euro.