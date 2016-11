Freudenstadt SWR3 Elch-Party im Panorama-Bad

DLRG sorgt für die Sicherheit der Partygäste

Fünf Helfer der DLRG Ortsgruppe Freudenstadt wachten über die Sicherheit bei der Party. Betriebsleiter Tobias Degout und Marketingleiter Christian Schebetka von den Stadtwerken und weitere fünf Mitarbeiter des Pano hatten auch nach dem Ende noch alle Hände voll zu tun. Die Anlagen mussten abgebaut und die Schwimmbecken gesäubert werden. Feierabend gab es nicht vor 4 Uhr in der Frühe.

Denn am Sonntagmorgen erinnerte nichts mehr an eine rauschende Party. Tobias Degout und Christian Schebetka freuten sich über den Erfolg und so dürfte der nächsten Schaumparty nichts im Wege stehen.