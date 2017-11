Freudenstadt Süßes Gift des Selbstbetrugs

Freudenstadt. Das Drama "Tod eines Handlungsreisenden" ("Death of a Salesman") entfaltet in zwei Akten und einem Requiem eine Tragödie fast antiken Ausmaßes, die am Ende den Besucher im dramaturgisch beabsichtigten Zustand des Mitleidens entlässt. Der Handlungsreisende Willy Loman, den im Alter von 63 Jahren mit seiner Kündigung der kalte Hauch des blanken Kapitalismus anweht, hat sich eine Scheinwelt zurechtgelegt, die Stück für Stück zerbröselt.

35 Jahre lang hat er "Klinken geputzt" und es doch nicht so recht zu etwas gebracht. Selbst als seine persönliche Katastrophe und auch die seiner Familie Formen annimmt, hängt Willy Loman der Fiktion von Größe und ökonomischer Bedeutung an. Bei seinem Tod, so träumt er, werde sich angesichts der allgemeinen Trauer der Puls der Stadt verlangsamen. Wenn seine Frau Linda am Grab ihres Mannes still weinend "Wir sind frei…wir sind frei" stammelt, meint sie nicht etwa die Loslösung von persönlichen Zwängen, sondern schlicht, dass "die letzte Zahlung für das Haus gemacht" ist. Zur Beerdigung ist nur eine Handvoll Trauernder gekommen als letzter Beleg dafür, welchem Selbstbetrug Lomann erlegen ist. Sein Freitod und die damit geplante teilweise finanzielle Absicherung vermeintlich großer Unternehmungen der Hinterbliebenen symbolisiert den Strohhalm, an den sich Willy (sein Nachname signalisiert seinen wahren gesellschaftlichen Rang als "Low man") geklammert hat.

Im Auftrag der Schauspielbühnen in Stuttgart und des Euro-Studios Landgraf inszeniert Harald Demmer das Stück mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Das achtköpfige Ensemble, teilweise in Doppelrollen, setzt Millers Vorlage konsequent um, abgesehen von gewissen Anpassungen, etwa an zeitgemäßes Sprachverhalten, und unumgänglichen Kürzungen. Oliver Kosteckas verknapptes Bühnenbild mit vorderer und hinterer Spielebene folgt weitgehend Arthur Millers Regieanweisungen für die Einspielung von Rückblenden. Die Hauptdarsteller Helmut Zierl als Willy Loman, Stephanie Theiß in der Rolle der Ehefrau Linda sowie Jonas Baeck (älterer Sohn Biff) und Jean Paul Baeck (Sohn Happy) gaben ihren Figuren Kontur und Tiefenschärfe. Zierls Euphoriezustände im Wechsel mit depressiven Phasen, seine hilflosen Wutanfälle und verzweifelten Annäherungsversuche offenbarten in imposanter Weise Willys beschädigtes psychisches Kostüm.