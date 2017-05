Freudenstadt Süddeutsche Meisterschaften im Hip Hop

Ein großes Lob zollte Mennigmann der Tanzschule Hermann und deren Team. "Das, was hier geboten wurde, gibt es nicht oft in Deutschland" sagte Mennigmann. "Was Sie hier in zwei Tagen gestemmt haben, ist wirklich unglaublich", lobte auch Oberbürgermeister Julian Osswald das Veranstalter-Team.

Rund 100 Formationen mit bis zu 1900 Tanzsportler nahmen teil. Dabei traten die Gruppen in der Stärke von sechs bis 24 Tänzern an. Hardy Hermann dankte allen Sponsoren und Helfern. Ohne sie wäre ein solches Event nicht zu stemmen gewesen.

Sportlich bekam das Publikum manches Sahnehäppchen serviert. Auf höchstem Niveau präsentierten sich zum Finale der Adults Profi-Liga der M-Reihe Video Clip, sechs motivierte Formationen. Die Jury hatte es bei den brillanten Darbietungen schwer. Drei süddeutsche Meistertitel holten sich die Gastgeber (siehe Infokasten).