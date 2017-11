Freudenstadt Stuttgarter Straße auf der Zielgeraden

2009 wurden die Arbeiten am ersten Abschnitt, der sich von der Kreissparkasse bis zur Firma Bürkle erstreckte, mit einem feierlichen Akt begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll noch in diesem Jahr der Abschluss des Projekts gefeiert werden. Die große Herausforderung für die am Bau beteiligten Ingenieure und Firmen war, dass alle Arbeiten erledigt werden mussten, während rund 21.000 Fahrzeuge pro Tag die Baustelle passierten. Viele Umleitungen waren dazu erforderlich.

Zurzeit wird noch am letzten Abschnitt an der Bacherkreuzung und am Stadtausgang gearbeitet. Noch in dieser Woche sollen laut Bauleiter Rolf Weigold vom Regierungspräsidium Karlsruhe die Asphaltarbeiten an der Abzweigung nach Wittlensweiler abgeschlossen werden. Danach stehen noch einige Nebenarbeiten wie die Anbringung der Markierungen und der Ampelanlagen an. Der Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen muss noch angelegt werden, doch bald, so Weigold, werde der Verkehr auf der fertigen vierspurigen Trasse fließen.

Die Hauptarbeiten sollen bis Ende November/Anfang Dezember abgeschlossen sein. Noch in diesem Jahr, sozusagen als "Weihnachtsgeschenk", sagt Weigold, solle die Straße übergeben werden. Dann wurden insgesamt rund 28 Millionen Euro verbaut.