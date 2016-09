Freudenstadt Studentenstadt schon ab Herbst 2017

Stadt und Landkreis Freudenstadt stellen den Campus zur Verfügung, wenn das Projekt klappt – einschließlich Mensa. Sie wollen es aber lediglich für 15 bis 20 Jahre mit Option auf Verlängerung pachten. Das Geld soll von einem Investor kommen. Wie sich Stadt und Kreis die Kosten teilen, werde derzeit ausgehandelt, ebenso die Konditionen mit dem Investor. Ein weiterer Investor soll für den Bau der Studenten-Wohnheime mit rund 45 Appartements gefunden werden. Es habe "erste Sondierungsgespräche" mit "ersten Ergebnissen" gegeben.

Partner des Pachtvertrags wäre in dieser Konstellation der Hochschulcampus-Verein. Dem Verein gehören Vertreter von Unternehmen aus der Region an; sie wollen in Freudenstadt "ein Studienangebot auf universitärem Niveau mit Exzellenzcharakter" schaffen, mit Anbindung an die Betriebe, um den "erheblichen Bedarf an Nachwuchs-Führungskräften" zu decken. Die nächsten Monate dürften stressig für die beteiligten Partner werden. Verhandlungen müssten zu Ende geführt werden, das Bebauungsplanverfahren für Labor- und Konferenzhalle sowie Wohnheime zeitgleich laufen. Die Verwaltung spricht von einem "engen Zeitfenster", ist aber zuversichtlich.

Die ersten drei Bauabschnitte des Campus sollen bereits nächstes Jahr fertig sein, damit der Hochschulcampus zum Wintersemester 2017/2018 starten kann. Die "dringend erforderlichen Laborplätze" für die Uni Stuttgart würden bereits jetzt durch die Betriebslabore einiger Industriebetriebe in der Region abgedeckt; die Verwaltung geht von einem "reibungslosen Übergang" aus.

Die Stadt Freudenstadt hat im Frühjahr den Zuschlag für den Campus erhalten. Er wird als Außenstelle der Universität Stuttgart geführt. Studien- und Lehrangebote der Fachrichtung Maschinenbau sollen modulweise aufgebaut und weiterentwickelt werden. Die Ausschreibung für eine Stiftungsprofessur werde derzeit vorbereitet. Die Studieninhalte sollen sich an einem Master-Studium mit Bestandteilen des Studiengangs "Technologiemanagement" mit Schwerpunkt "Industrie 4.0" orientieren. Einige wissenschaftliche Mitarbeiter seien bereits benannt, sie würden von der Uni Stuttgart angestellt. Forschung und Lehre am Campus sollen mit der regionalen Industrie vernetzt sein.

Ab dem Sommersemester 2019 soll es 180 Studienplätze in Freudenstadt geben. Die Hochschule soll aber auch Weiterbildungen für eigene Mitarbeiter der Unternehmen anbieten. Auf dem Areal im Zwickel zwischen Herzog-Eberhard-Straße und König-Wilhelm-Straße sollen dreistöckige Komplexe entstehen: Mensa, Seminar- und Bürogebäude, eine Konferenz-halle und eine Laborhalle. Dazu kommen Parkplätze und Studenten-Wohnheime, wie es in der Konzeptstudie heißt.