Freudenstadt Stromausfall dreht Rockband den Sound ab

Freudenstadt (cw). In Musbach wurde neben den Privathaushalten besonders auch das Treffen der Motorradfreunde Schwarzwald auf dem Waldfestplatz Reute in Musbach in Mitleidenschaft gezogen. Die Coverband Donnerbalken war auf der Bühne gerade in voller Aktion, als die Rockmusik plötzlich verstummte und die rund 500 Besucher plötzlich im Dunkeln saßen. Dank eines Notstromaggregats, das sich die Veranstalter bei einem Bürger in Frutenhof auf die Schnelle ausliehen, konnte die Party jedoch weitergehen – wenn auch ohne kräftig verstärkte Rockmusik. Der den Grund des Stromausfalls ist offen, bei den Stadtwerken war gestern keine Auskunft zu erhalten.