Freudenstadt Stipendien für angehende Ärzte

Kreis Freudenstadt. Der Landkreis Freudenstadt bietet erneut Stipendien für Medizinstudenten an. Ziel ist es dabei, die medizinische Versorgung zu sichern. Bis zu vier Medizinstudenten erhalten für bis zu vier Jahre eine Studienbeihilfe in Höhe von 500 Euro monatlich. Im Gegenzug verpflichten sie sich dazu, nach Erteilung der ärztlichen Approbation so lange im Landkreis ärztlich tätig zu werden, wie sie das Stipendium bezogen haben. Außerdem müssen die Stipendiaten ihr praktisches Studienjahr am Lehrkrankenhaus in Freudenstadt absolvieren. Bewerbungsschluss ist der 30. April.