Freudenstadt Stiftung vergibt Preis für Masterarbeit

Die hohe Bearbeitungstiefe und das systematische Vorgehen des Absolventen überzeugten nicht nur Johannes Reuter und Ludwig Albrecht von Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, sondern auch die Jury des Technologiepreises der Prowood Stiftung.

Ruven Weiss erhielt den ersten Preis in der Kategorie Hochschulen und Fachhochschulen. Bei der Eröffnung der Holzmesse Ligna in Hannover wurde der Preis vor mehr als 300 Gästen verliehen. Die Stiftung, in der sich Firmen des Holzbearbeitungsmaschinenbaus engagieren, prämiert mit dem Preis herausragende schulische und studentische Arbeiten zu innovativen Technologien und Dienstleistungen für die Holzbe- und -verarbeitung. Die eingereichten Arbeiten werden nach Kriterien wie Innovationsgehalt, Praxisrelevanz, Stiftungsrelevanz und dem formalen Gesamteindruck von einer Fachjury bewertet.

"Sein Arbeitsstil ist durch Zielstrebigkeit, Sorgfalt und Ausdauer gekennzeichnet, sodass er sich auch durch Rückschläge nie entmutigen ließ", sagte Johannes Reuter über den Freudenstädter Preisträger bei der Verleihung.