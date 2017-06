Freudenstadt Steinmeier legt Stippvisite ein im Landkreis

Kreis Freudenstadt. Steinmeier besucht am Dienstag, 4. Juli, den Nationalpark Schwarzwald. Am vorgerückten Vormittag trifft er ein. Steinmeier besucht das Besucherzentrum auf dem Ruhestein, das derzeit gebaut wird, und das Grab von Julius Euting, im Volksmund auch der "Ruhestein-Vater" genannt. Für den Besuch im Kreis ist offenbar rund eine Stunde eingeplant, dann reist der Tross weiter zum Daimler-Werk in Rastatt.