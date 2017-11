Freudenstadt Steiler Steigflug gefällt den Lehrern

Freudenstadt-Musbach. Nach Schulschluss machten sich die sieben auf den Weg nach Musbach, wo der stellvertretende Vorsitzende Karl Pfau mit seiner Mannschaft schon den Flugbetrieb vorbereitet hatte. Fluglehrerin Esther Schmalz machte die Gäste mit den Feinheiten des Segelfliegens vertraut.

Sportlehrerin Anke Menze dankte bei dieser Gelegenheit Petra Bergmann, die ihr vorgeschlagen hatte, die Fliegergruppe zu besuchen. Die beiden kennen sich vom Sport. Schon zuvor hatten sich Lehrer der Schule für gemeinsame sportliche Aktivitäten wie Wandern, Klettern oder Skilanglauf getroffen.

Nach der Einführung ging es dann in die Luft. Zusammen mit Fluglehrerin Esther Schmalz und den Piloten Reinhold Stehle und Max Kappler hoben die Lehrer mit dem doppelsitzigen Segelflugzeug ASK-13 und dem Duo Discus an der Seilwinde ab. Besonders der steile Steigflug an dieser bereitete den Lehrern Freude. Aber auch die gute Sicht über den Schwarzwald sorgte für Vergnügen.