Freudenstadt Stehen bei Bürkle Kündigungen an?

Im Tarifvertrag sei auch eine Beschäftigungssicherung vereinbart worden, so Diehm weiter. Falls unvorhersehbare Dinge passieren, müsse der Betriebsrat eventuellen Änderungen zustimmen. Zuvor müsse der Sachverhalt aber geprüft werden. In dieser Phase befinde man sich nun, betont die Erste Bevollmächtigte.

Die Gewerkschaft sehe durch die Vergabe der mechanischen Fertigung an andere Unternehmen die Gefahr, dass benötigte Teile für Maschinen nicht rechtzeitig in Freudenstadt sein könnten. Dadurch entstehe auch für den gesamten Standort Freudenstadt mit seinen rund 270 Mitarbeitern ein Risiko. Deshalb habe die Gewerkschaft in Abstimmung mit dem Betriebsrat den Vorschlag gemacht, die mechanische Fertogung aufrecht zu erhalten und keinen "Kahlschlag" zu veranstalten, damit Teile, die nicht rechtzeitig geliefert werden, auch noch in Freudenstadt gefertigt werden können. "Die Arbeitgeberseite setzt sich aber über alle Bedenken hinweg", obwohl die Auftragslage derzeit gut sei, betont Diehm. Bürkle habe gleich nach einer Einigungsstelle gerufen, um die Unstimmigkeiten vom Richter klären zu lassen. Das Arbeitsgericht Freudenstadt habe in der vergangenen Woche entschieden, eine solche Einigungsstelle einzurichten. Damit habe die IG Metall zumindest erreicht, dass vor Weihnachten keine Kündigungen ausgesprochen werden.

Man arbeite eng mit dem Betriebsrat bei Bürkle zusammen und informiere auch die Belegschaft über sämtliche Entwicklungen. Vorschläge des Betriebsrats seien bislang abgeschmettert worden. "Die wollen ihr Konzept auf Biegen und Brechen durchziehen", sagt Dorothee Diehm. Die Geschäftsführer der Firma Bürkle waren für eine Stellungnahme am Dienstag nicht erreichbar.