Freudenstadt Steffen Schillinger kauft Waldhotel Zollernblick

Erste Gespräche zwischen den Hoteliers und der Verwaltung gab es bereits, sagt Christoph Gerber, Leiter des städtischen Baurechts- und Ordnungsamts. "Wir sind im Kontakt und sehen uns die Pläne der Investoren an. Dann müssen wir prüfen, inwiefern das auch baurechtlich passt", so Gerber. "Zu gegebener Zeit" solle das Projekt dann "ins öffentliche Verfahren" gehen. Dann seien auch vom Gemeinderat "Entscheidungen zu treffen". Einen Fahrplan gibt es noch nicht. "Dazu ist es noch viel zu früh. Alle Beteiligten stehen noch ganz am Anfang", so Patrick Birnesser, Referent des OB und Pressesprecher der Stadt.

Allerdings ist die Stadt froh, dass das markante Hotel in bewährten Händen bleibt: "Wir freuen uns, dass ein örtliches und über viele Jahre etabliertes Unternehmen beim Verkauf den Zuschlag bekommen hat. Das ist absolut positiv und eine Stärkung des Tourismus-Standorts Freudenstadt", so Birnesser. Die Familien Heinzelmann-Schillinger betreiben das "Zollernblick" bereits seit 1983, bislang als Pächter, ferner das nahegelegene Wellnesshotel Lauterbad. Sie sind seit über 30 Jahren im Geschäft, drei Generationen engagieren sich im Betrieb.

Den Grundstein dafür hatten Ingeborg Heinzelmann-Schillinger und ihr Bruder Friedhelm Heinzelmann gelegt. Nach eigenen Angaben beschäftigen die Gastronomen und Hoteliers 85 Mitarbeiter.