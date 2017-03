Freudenstadt Startschuss für Freibad-Neubau fällt

Zahlreiche Gäste waren dazu gekommen, darunter Vertreter der Stadt, des Bäderbetriebs, der Stadtwerke als offizieller Bauherrin, der beteiligten Planungsbüros und des Gemeinderats. Oberbürgermeister Julian Osswald ritt im Schweinsgalopp noch einmal durch die Geschichte des Projekts, die Uhr im Nacken, schließlich tagte gleich im Anschluss der nächste Ausschuss im Rathaus.

Das Stadtoberhaupt sprach von "einem guten Tag für Freudenstadt und seine Freibad-Fans". Die Vorgeschichte des Projekts sei eine "relativ lange und teils konträre" gewesen. Am Ende der Debatte, die mit der Vorstellung der ersten Pläne 2014 im Gemeinderat begonnen hatte, stand 2015 ein "wegweisender Beschluss" für die Stadt. Mit 4,5 Millionen Euro ist das Freibad veranschlagt, nach dem neuen Baubetriebshof das zweitgrößte Einzelobjekt in seiner Amtszeit, sagte Osswald. 850.000 Euro schießt das Land Baden-Württemberg aus dem Programm für Tourismus-Infrastruktur zu, die Förderquote sei damit "sehr, sehr gut". Rund 10.000 Kubikmeter Erde würden für den Bau am Hanggrundstück bewegt.

Für ihn sei der Freibadbau an dieser Stelle "die logische Weiterentwicklung" des Standorts in der Nordstadt, wo bereits Schulen und Sportanlagen zentralisiert sind. Und die Investitionen gingen weiter, kündigte der OB an. Das Hallenbad bekomme nach dem 1,7 Millionen Euro teuren Rutschenturm bald noch einen separaten Sauna-Eingang. "Das Pano bleibt uns lieb – und teuer", so Osswald. Aber die Investition lohne sich. Um 15 000 seinen die Besucherzahlen im Hallenbad zuletzt gestiegen, was der OB auf den neuen Rutschenturm zurückführte. Dies sei "ein enormer Schub". Die Stadt rechnet mit weiter steigenden Besucherzahlen, wenn das neue Freibad in Betriebt geht. An Pfingsten nächsten Jahres soll es soweit sein.