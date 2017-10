Freudenstadt Star-Fiddler verblüfft das Publikum

Musikalische Abstecher auch in die Country-Szene

Dass auch Kendra Norris eine Meisterin auf ihrem Instrument ist, zeigte sie in ihrem gefühlvollen romantischen Solostück "Shannon Waltz". Fasziniert lauschten die Konzertgäste, als Scott Woods bei dem alten amerikanischen Folksong "Listen to he mockingbird" nicht nur in schwindelerregendem Tempo auf seiner Geige spielte, sondern ihr auch noch zur Freude der Konzertgäste ein musikalisches Vogelgezwitscher entlockte.

Von so viel Können, Leidenschaft und Spielfreude zeigte sich das Publikum begeistert und applaudierte kräftig. Das Trio machte auch gelegentliche musikalische Abstecher in die Country-Szene und interpretierte dabei einen Song von Hank Williams auf seine eigene, ganz persönliche Art. Nach einer Pause ging es mit rasanter Fiddlemusik und "Rosamunde" weiter. Romantisch wurde es noch einmal beim "The black velvet Waltz". Zum Ende des Konzerts griff der Musiker in seine Trickkiste und spielte sein Instrument im Liegen und hinter seinem Rücken. Er imitierte eine Dampflok und legte einen flotten Stepptanz aufs Parkett. Die Gäste waren begeistert und applaudierten so lange, bis der Geigenvirtuose samt Band noch einmal für eine Zugabenrunde die Bühne betrat.