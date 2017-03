Freudenstadt Stadtsanierung: "Venus" soll an ihrem Platz bleiben

Die Zeit drängt ohnehin, denn gleich nach Ostern sollen die Bauarbeiten an Promenadeplatz und Loßburger Straße starten. Die Planer seien dabei, die letzten offenen Punkte zu bereinigen. "Das Büro arbeitet derzeit unter Hochdruck", sagte Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am Dienstag.

Kompliziert werde die Planung durch die dichte Bebauung der Altstadt mit Arkaden und Häuserecken, Vorgaben des Verkehrsrechts und die Notwendigkeit, die neuen Radwege an das bestehende Netz der Stadt, des Kreises und des Landes anzubinden. Die Stadt werde laut Müller zwar gehört, ihr Wort habe aber lediglich "empfehlenden Charakter". Auf Deutsch: Die Entscheidung, was gebaut wird, fällt aber in Karlsruhe. Denn das Regierungspräsidium sei Bauherrin.

Ungeachtet dessen wird auch die Stadt angehört. Und die Gemeinderäte nutzten ihr Recht, Verbesserungsvorschläge einzubringen und auf Knackpunkte hinzuweisen. Die Stadt solle die Chance nutzen und ihr Radwegenetz "zukunftstauglich" machen, hieß es. Es gebe mehr und schnelleren Radverkehr, etwa durch Radsportler und E-Bikes. Entgegen der aktuellen Planung sprach sich die Mehrheit des Ausschusses in der Abstimmung dafür aus, die "Venus"-Statue an ihrem jetzigen Platz zu lassen. Das Regierungspräsidium (RP) will das Denkmal für die Zerstörung und den Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg um anderthalb Meter versetzen, um mehr Platz für Radler zu schaffen. Damit muss die Stadt mit dem RP nachverhandeln, Ergebnis offen. Dasselbe gilt für das Konzept für die Martin-Luther-Straße, das Karl Müller (SPD) in die Debatte einbrachte und das Elisabeth Gebele (BA) dann in einen Antrag fasste: Die Längsparkplätze dort sollen weg, Radverkehr vom Stadtbahnhof her soll auch gegen die Fahrtrichtung von Autos möglich sein. "Sonst ist der Anschluss an den Murgtalradweg keine gute Lösung", so Gebele. Das Land solle seinen Radweg in der Moosstraße aufgeben, die meisten wählten ohnehin den geraden Weg Richtung Innenstadt. Müller äußerte Sicherheitsbedenken, allerdings vergebens. Die Mehrheit im Ausschuss stimmte für den BA-Antrag.