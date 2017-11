Freudenstadt Stadtsanierung: Lange Staus in Innenstadt

Freudenstadt - Kurz vor dem Abschluss der Straßenbauarbeiten in der Loßburger Straße und am Promenadeplatz, durch die die Verkehrsteilnehmer schon seit dem Frühjahr Beeinträchtigungen und Umleitungen hinnehmen müssen, ist es seit Montag noch heftiger in der Innenstadt von Freudenstadt.