Freudenstadt Stadtfest: Bollwerke sollen Besucher schützen

So strenge Sicherheitsvorkehrungen sind die Gäste, die an beiden Tagen über den Marktplatz flanieren wollen, sicher nicht gewohnt. Doch die Amokfahrten auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, in Nizza und in London haben auch Auswirkungen auf die Kleinstadt Freudenstadt. "Man muss heutzutage auf alles gefasst sein", sagt Tourismusdirektor Michael Krause vom Eigenbetrieb Freudenstadt Tourismus der das Stadtfest organisiert.

Zwischen den Containern, die als Bollwerk dienen sollen, werden Gassen für Rettungsfahrzeuge freigehalten. Diese Gassen werden wiederum durch schwere Lastwagen gesperrt, die bei einem Notfalleinsatz schnell weggefahren werden können. Die Standorte der Barrikaden sind an der Martin-Luther-Straße, an der Stuttgarter Straße und an der Loßburger Straße, obwohl diese wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt ist.

Die Vorsichtsmaßnahme sei zwischen dem Ordnungsamt, Freudenstadt Tourismus und Bürgermeisterin Stephanie Hentschel abgestimmt worden, so Krause. "Das hat richtig Aufwand gekostet", sagt er – sowohl organisatorisch als auch finanziell. Die schweren Container kommen von einem Freudenstädter Entsorgungsunternehmen.