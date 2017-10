Freudenstadt Stadt will keine zusätzliche Stelle

Freudenstadt. Die Stadt hatte in ihrem Beschlussvorschlag an den Gemeinderat, der das Thema in seiner jüngsten Sitzung behandelte, dargelegt, dass es in Freudenstadt durchaus städtische Angebote gibt, um Asylbewerbern die Integration zu erleichtern. Sie hatte dabei auf die Arbeitsgruppe für Asyl- und Flüchtlingsfragen und auf die Stelle für bürgerschaftliches Engagement verwiesen. Thematische Aufgabenstellungen würden von den Fachämtern erledigt, hieß es in der Vorlage an die Stadträte.

"Wir haben Anlaufstellen beim Landkreis und in der Stadtverwaltung, wir brauchen keine zusätzliche Stelle", so Oberbürgermeister Julian Osswald kurz und knapp. Das war jedoch der Bürgeraktion nicht genug. Fraktionssprecherin Bärbel Altendorf-Jehle betonte, dass ihre Fraktion engen Kontakt zu den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe habe. Sie kämen an ihre Grenzen. "Dass sie nicht alles hinschmeißen, liegt nur daran, dass ihnen die Menschen auch ans Herz gewachsen sind".

Für drei Jahre Zuschuss vom Land