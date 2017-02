Freudenstadt Stadt will 16 Sozialwohnungen bauen

Ein Konzept hat der Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Dies gab OB Julian Osswald am Dienstag bekannt. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, weitere Schritte einzuleiten. Auf Nachfrage präzisierte Patrick Birnesser, Pressesprecher der Stadt, das Konzept. So wurde entschieden, ein Grundstück an einen privaten Investor zu verkaufen mit dem Ziel, dort 16 Wohnungen mit drei und vier Zimmern zu bauen. Der Bau solle noch in diesem Jahr beginnen. Die Stadt will die Wohnungen mieten und zu Konditionen weitergeben, die "unter den üblichen Marktzinsen" liegen. Wer dort einziehen darf, ist noch nicht entschieden. Die Vergaberichtlinien würden erst noch festgelegt, so Birnesser.

Diese Idee hatte der OB bereits in seiner Neujahrsansprache angerissen. In der Stadt gibt es Bedarf für günstigen Wohnraum. Mittelfristig sei auch die Gründung einer Wohnbaugesellschaft denkbar, im Moment fehle der Stadt aber das Geld, sie mit Kapital auszustatten. Zwei weitere Alternativen kamen am Dienstag aus dem Gemeinderat. CDU und SPD sehen hier private Investoren in der Pflicht. Die SPD stellte den Antrag, Genehmigungen für Projekte nur dann zu erteilen, wenn mindestens ein Drittel der neuen Wohnungen in die Kategorie Sozialer Wohnungsbau falle.

Investoren in der Pflicht?