Freudenstadt Stadt taucht ein in besonderen Zauber

In das Musikprogramm am Samstag starteten die westafrikanische Band "Sunucraft" und die Trommelgruppe "Dimbaaya", die ursprünglich aus Gambia kommt. Mit Rhythmus, Tanz und afrikanischer mitreißender Musik sorgten sie für Festivalstimmung. Adama Yé aus Burkina Faso zog mit seinen selbst gemachten überdimensionalen Puppen über den Markt. Die Stände lockten mit einem vielseitigen Angebot von afrikanischen Waren. Die beiden Brüder Toma Sow und Ibra Sow hatten bunte Sandbilder aus dem Senegal mitgebracht. Amal Kourache aus Marokko zauberte Henna-Tattoos auf die Arme und Beine der Gäste und auch dekorative Zopffrisuren standen im Angebot. Lampen, Silberketten mit Perlen, Lederwaren, farbenfrohe Tunikas und bunt gemusterte Kleidung sowie eine Vielzahl von Taschen und Korbwaren standen im Angebot der Händler. Kleine Speckstein-Handschmeichler und große geschnitzte Masken und Tiere konnten ebenso gekauft werden wie Fahrzeuge aus alten Dosen.

Den Marktbesuchern stand auch eine reichhaltige Speiseauswahl zur Verfügung. Sie konnten unter anderem zwischen Bantu-Spinat, Mango-Curry, Grill-Chicken und Lamm- Stew wählen. Für ganz mutige Gäste standen auch noch Fleischgerichte von Krokodil, Zebra und Känguru auf der Speisekarte. Auf dem unteren Marktplatz bei der Stadtkirche hatte, wie auch in den Vorjahren schon, der Förderkreis Kenia sein Zelt aufgebaut und bot neben Informationen auch Kaffee und Kuchen an. Zudem hatte der Verein einen Gospel-Gottesdienst mit dem Shalom-Chor aus Pfalzgrafenweiler organisiert, dessen Opfer der Keniahilfe zugute kam.

Auch am Sonntag war der Markt gut besucht. Nach der Matinée am späten Vormittag mit der heimischen Gruppe "Jukebox" trug das nigerianische Duo "Dagar Boiz" mit Afro Pop und Afro Dance zur Unterhaltung der Gäste bei. Von Seiten der Kulturinitiative hofft Gunter Albert nun auf ein paar mehr Helfer, die mit anpacken, und natürlich auf Spender und Sponsoren, damit im besten Fall im nächsten Jahr das 18. Afrikafest in Freudenstadt gefeiert werden kann. Durch den Markt werde nachhaltige Arbeit und Hilfe vor Ort in Afrika geleistet.

