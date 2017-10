Freudenstadt Stadt positiv besetzt

Freudenstadt habe einen hohen Bekanntheitsgrad und sei positiv besetzt, sagte Heinzelmann. Allerdings herrsche angesichts einiger großer Firmen im Umkreis von 30 Kilometern Konkurrenz um Arbeitskräfte. Andererseits ließen sich aber auch Unternehmen Firmen aus diesem Umkreis in der Stadt nieder.

Weiter halte die Wirtschaftsförderung Immobilienbörsen für Mietwohnungen und Gewerbeimmobilien bereit. Bei den Mietwohnungen sei kein Nachschub in Sicht, und bei den Gewerbeimmobilien herrsche ein große Nachfrage. Auch um die Leerstände im Einzelhandel in der Stadt sorge sich die Wirtschaftsförderung, so Heinzelmann. Ein Grund für Leerstände sei unter anderem fehlende Kooperation und fehlend Parkplätze. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing verlaufe gut. Derzeit werde ein Konzept für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft erarbeitet.

Zu den weiteren Aufgaben der Wirtschaftsförderung gehöre der Kontakt zu den ansässigen Firmen mit Besuchen und dem Unternehmerstammtisch. Dadurch könne man früh von Themen erfahren, die die Unternehmen umtreiben. Es falle ihm schwer, vom Netzwerk Kreativwirtschaft loszulassen, betonte Heinzelmann. Dieses hatte unter anderem die Votteler-Ausstellung organisiert.