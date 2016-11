Freudenstadt Stadt kauft EnBW-Gelände als Treuhänderin

Zum Wintersemester 2017/18 soll der Studienbetrieb auf dem Campus beginnen, deshalb hat das Projekt, das wohl eines der wichtigsten in der Stadtgeschichte ist, in der Stadtverwaltung höchste Priorität.

Mit dem Zwischenkauf für rund 1,3 Millionen Euro soll das Gelände an der König-Wilhelm-Straße für die Uni-Pläne gesichert werden. Der Gemeinderat hatte für dieses Vorgehen Ende September grünes Licht gegeben. Letztlich sollen aber Investoren das Gelände erwerben und den Campus verwirklichen, der mit rund sechs Millionen Euro veranschlagt ist. Die Stadt will ihn dann zunächst für 15 bis 20 Jahre mit der Option auf Verlängerung pachten. Als Beitrag der Stadt für die Hochschule sind pro Jahr 175 000 Euro veranschlagt.

Partner des Pachtvertrags soll der Verein Hochschulcampus Nordschwarzwald werden, der im April auch die Entscheidung getroffen hatte, den Campus in Freudenstadt und nicht in Horb, das sich ebenfalls als Standort beworben hatte, zu verwirklichen. Der Campus Freudenstadt ist als Außenstelle der Universität Stuttgart für einen Master-Studiengang in der Fachrichtung Maschinenbau vorgesehen.