Freudenstadt Speed-Dating für Fachkräfte

Freudenstadt. Mehr als 80 von Arbeitsagentur und Jobcenter Freudenstadt vorausgewählte Bewerber aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern nutzten die Chance, sich gleich bei mehreren Unternehmen aus dem Landkreis vorzustellen und im kurzen persönlichen Gespräch zu überzeugen. Spannend war das für beide Seiten – denn den Jobsuchenden waren die vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit ausgewählten Unternehmen vorab nicht bekannt. Umgekehrt wussten die Personalverantwortlichen nichts über die vom Arbeitgeberservice eingeladenen Fachkräfte.

Insgesamt wurden 300 kurze Vorstellungsgespräche geführt. Dabei kam es zu vielen Terminvereinbarungen für weiterführende Bewerbungsgespräche. Der erste Eindruck zählte – man musste sich schnell und gut verkaufen können.

"Mit dem Speed-Dating für dringend gesuchte Fachkräfte, das das Welcome Center der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim und dem Jobcenter Freudenstadt erstmals in Freudenstadt veranstalten, wollen wir einen weiteren Baustein zur Fachkräftesicherung in der Region erproben", sagte Tanja Traub, Mitglied der Geschäftsleitung der IHK Nordschwarzwald, bei der Eröffnung am Freitag.