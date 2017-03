Freudenstadt SPD stößt Diskussion über Prävention an den Schulen an

Auslöser war ein Referat in einer Kreisvorstandssitzung. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, wie sehr Prävention und Suchtprävention an Schulen auf den Nägeln brennt, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Kreisvorsitzender Gerhard Gaiser: "Ein Thema, das wir aufgreifen müssen."

Die beiden Vorstandsmitglieder des Jugendfördervereins Dornstetten – die Sozialpädagogin Christa Dengler und die ehemalige Lehrerin Jutta Kohlrausch – hielten ein Plädoyer für Präventionsarbeit und Suchtprävention an Schulen. Veränderte Lebenswelten und zunehmende Perspektivlosigkeit, mangelnde Kommunikationsfähigkeiten und Handlungskompetenzen bei vielen jungen Leuten erfordern nach Überzeugung der beiden Referentinnen die konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendarbeit.

In Baden-Württemberg hätte sich neben einer "starken Rechtsentwicklung" in den vergangenen Jahren die Zahlen der Suchtdelikte verdreifacht. Süchte bei jungen Leuten drückten sich in vielen Erscheinungsformen auf, neben Drogen und Alkohol zunehmend auch als Computer- oder Handysucht. Die Schulen seien der richtige Ort, um hier anzusetzen. Das könne die herkömmliche Schulsozialarbeit allein aber nicht mehr leisten.