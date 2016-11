Freudenstadt SPD fordert baldigen Tunnelbau

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigten sich die Sozialdemokraten mit der Planung der Bürgerpreis-Verleihung, die am Samstag, 3. Dezember, im Freudenstädter Kurhaus stattfindet. Bereits zum sechsten Mal in Folge wird der Bürgerpreis an Personen verliehen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich für die Gesellschaft verdient gemacht haben.

"Ich freue mich sehr, dass die neue SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier ihre Teilnahme an der Preisverleihung zugesagt hat", sagte Tobias Frommann, der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende. Diesen Hinweis nahm Sadik Varol dankend auf und versprach, künftig wieder mehr Landes- und Bundespolitiker nach Freudenstadt einladen zu wollen. "Wir wollen unseren Bürgern hier in der Region die Möglichkeit geben, sich aktiv in die Debatten einbringen zu können," so der neue stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende.