Freudenstadt Sparkasse plant Wechsel im Vorstand

Kreis Freudenstadt. Dies kündigte die Kreissparkasse am Dienstag in einer Pressemitteilung an. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause habe der Verwaltungsrat der Bank "den Fahrplan für den Generationenwechsel im Vorstand" beschlossen und damit "entscheidende Weichen gestellt".

Beide Vorstandsmitglieder werden zum Ende ihrer derzeit laufenden Verträge in den Ruhestand treten. Zankers Vertrag laufe zum 30. September 2018 aus, Brauns zum 30. April 2019. Der Verwaltungsrat der Sparkasse respektiere dies "mit großer Dankbarkeit für die hervorragenden Verdienste" beider Banker für die örtliche Sparkasse. Um den Wechsel an der Spitze "langfristig und erfolgreich zu organisieren", habe der Verwaltungsrat beschlossen, die Nachfolge von Braun bereits Ende dieser Woche auszuschreiben. Der künftige Vorstandsvorsitzende, ob Mann oder Frau, solle bereits mit dem Ausscheiden von Leopold Zanker zunächst als Vorstandsmitglied und dann zum 1. Mai 2019 als Vorsitzender des Vorstands aufrücken. Damit könne der langjährige und "außerordentlich erfolgreiche Vorstandsvorsitzende Uwe Braun" seinen Nachfolger einarbeiten und die Geschäfte "wohlgeordnet übergeben".

Stellenausschreibung geht bereits raus