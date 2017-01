Freudenstadt Spannende Spiele bei Volleyballturnier

Freudenstadt. Das Dreikönigs-Volleyballturnier hat nichts an seiner Anziehungskraft verloren. Dies belegte die 30. Auflage in der David-Fahrner-Halle. 15 Teams mit 102 Spielern traten an. Einige reisten aus der Bodensee-Region, aus Villingen-Schwenningen, Rottweil und dem Kreis Freudenstadt an.