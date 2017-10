Freudenstadt Sozialkritik im Gewand der Komödie

Die Trostlosigkeit des Daseins hat ihre Seele verhärtet und ihr Denken radikalisiert. Auf einem solchen Boden geht die rassistische Saat auf. Ihrer Tochter steht sie desinteressiert gegenüber, weil diese sich mit einem Schwarzen eingelassen hat. Ihren Enkel Léo (Sandrino Herrklotsch) nennt sie "Bananenfresser". Die asiatischen "Schlitzaugen" machen sich zu ihrem Unwillen überall in der Geschäftswelt breit, das "asoziale Pack" in ihrer Umgebung führt angeblich nichts als Betrug im Schild. Nur der schwarze Geistliche Baptiste "hätte es wirklich verdient, weiß zu sein".

Worauf verfällt man in solch einer aussichtslosen Situation? Das schnelle Geld muss her, und Oma Paulette stolpert in die Drogenszene hinein, reüssiert als berechnende Dealerin, die sich schnell in den Mechanismen des Marktes zurechtfindet. Sie zieht die Sache durch, aber Konkurrenz und Polizei (zu der unglücklicherweise auch ihr Schwiegersohn gehört) schlafen schließlich nicht…

Stück liegt wahre Begebenheit zugrunde

Paulettes Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit in den Pariser Vorstädten und wirft die Frage nach Geschäft und Moral auf. Insofern steckt in dem Stück eine gehörige Portion Sozialkritik, die die Diskussion zum Thema Alter und Armut zusätzlich befeuert. Über das ernste Problem ist der Mantel der Komödie gebreitet. Es ist damit in eine leichter verdauliche künstlerische Form gebracht. Die Aufführung verweilt zunächst in der Darstellung der sozialen Umstände und nimmt schließlich an Fahrt auf, weil sich die Handlung zuspitzt und lockere Sprüche der Larmoyanz entgegenwirken.

Wesentlich zum Spaßfaktor tragen dazu Paulettes Freundinnen Renée (Anne Stegmann) und Lucienne (Renate Koehler) bei, die am Vertrieb von Drogenküchlein beteiligt sind und in ihrer Unbedarftheit an die "Golden Girls" der Kultserie erinnern. Frappierende Wandlungsfähigkeit legt Sorina Kiefer an den Tag mit ihren drei Rollen, darunter als Paulettes Tochter Agnès.

Johannes Pfeifer verleitet in der Verkörperung eines Penners mit dessen typischem Slang zur Erheiterung. Hans-Jürgen Helsig liefert die Figuren des Schwiegersohns Ousmane und des Vaters Baptiste mit sichtbarem Vergnügen ab.

Die Inszenierung wird nicht nur von illustren Charakteren getragen, sondern auch von Musik, Gesangs- und Tanzeinlagen. Raffiniert das Bühnenbild von Claudia Weinhart und ansprechend auf das Personal abgestimmte Kostüme von Sybille Gänßlen-Zeit.

Bleibt die Frage nach der Wertung von Straftat und deren Verfolgung respektive der Biegsamkeit von Moral. Paulette und ihre Mitstreiterinnen sind nach der Verbüßung einer Strafe nicht wirklich geläutert, und die Chefin versichert singend: "Wir gehen jetzt nach Amsterdam, wo das Leben von vorne beginnt." Die Absolution von Seiten des Publikums ist ihr jedenfalls sicher.