Freudenstadt Sozialausgaben steigen um Millionen

Kreis Freudenstadt. Einen Kassensturz machte Ulrich Bischoff, zuständiger Dezernatsleiter im Landratsamt, am Montag in der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses. Im vorigen Jahr verbuchte der Landkreis einen Überschuss von rund 2,65 Millionen Euro; in Haushaltsplan angestrebt war praktisch eine schwarze Null.

Land zahlt Mehraufwand für die Flüchtlinge

Laut Bischoff hat das mehrere Gründe: Das Land erhöhte seine Zuweisungen für Schulen, die Verwaltung speckte Personal ab und ließ freigewordene Stellen längere Zeit unbesetzt. Das sparte so rund eine Viertelmillion. Allerdings soll der Großteil des Überschusses in diesem Jahr ausgegeben werden – einige Straßenbauprojekte haben sich verzögert. Zwar hätten Bund und Land ihre Zuweisungen für Straßenbau um 1,1 Millionen Euro erhöht. Laut Landrat Klaus Michael Rückert gebe es im Kreis Freudenstadt hier aber "immer noch Defizite".