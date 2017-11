Freudenstadt Sozialausgaben gehen weiter in die Höhe

Insgesamt will der Landkreis im nächsten Jahr rund 150 Millionen Euro umsetzen. Die Zahlen sind von der anhaltend guten Konjunktur mit hohen Steuereinnahmen verbunden. Rund neun Millionen Euro sollen in Investitionen fließen, etwa fünf Millionen in den Straßenbau und 3,5 Millionen als erste Rate für den Aufbau des Backbone-Glasfaser-Netzes für flächendeckend schnelles Internet und eine Million für die Berufsschulen (wir berichteten).