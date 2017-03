Freudenstadt Sozial gerecht oder bloß teuer?

Aus Sicht der Verwaltung ist die Angelegenheit nicht so einfach. Die Kosten, die eine solche Karte nach sich zögen, seien nicht vorhersehbar. Alleine die Prüfung, wer Anspruch auf eine solche Karte hätte, würde wohl eine halbe Personalstelle im Rathaus ausfüllen, sagte Bürgermeisterin Stephanie Hentschel. Das Konzept bringe also erst mal Kosten, ohne zu Wissen, wie groß der Nutzen sei. "Ad hoc geht das nicht", so Hentschel.

Teil der Familien könnte durchs Raster fallen

OB Osswald treiben noch andere Probleme um: Weshalb solle die Stadt ohne Not Aufgaben des Staats übernehmen? Wenn die Anträge auf Bundeszuschüsse zu unverständlich seien, könne die Stadt besser den Bedürftigen helfen, sie auszufüllen.

Für Hentschel gibt es noch ein weiteres Problem: Im Augenblick bekämen nicht nur Hartz-IV-Bezieher Vergünstigungen der Stadt gewährt, sondern auch Familien, "die knapp über dieser Schwelle liegen". Es bestehe die Gefahr, dass diese Klientel dann künftig durchs Raster falle. Aber wäre das sozial gerecht, jene abzustrafen, die es auch nicht so dicke haben, aber praktisch aus eigener Kraft über die Runden kommen?

Verwaltung und Rat verständigten sich auf eine Denkpause. Eine Entscheidung fiel am Dienstag nicht. Stattdessen soll die Diskussion im zuständigen Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales geführt werden.